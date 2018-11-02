Франков: Суркіс хоче запросити іноземного тренера

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков вважає, що в київському Динамо вже взимку може з'явитися новий тренер.

Про це сказав сам журналіст.

"Якщо логічно, це давно слід було зробити - відправити тренера у відставку за незадовільні результати. Президент київського клубу Ігор Суркіс досі не зробив цього. Чому? Думаю, він шукає заміну. Найімовірніше, хоче запросити іноземного тренера. У розпал сезону той не прийде. Взимку — цілком. Бо матиме кілька місяців на підготовку, а це більше, ніж влітку", - сказав Франков.