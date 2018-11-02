Сила в єдності: фанати Динамо провели неформальну зустріч з гравцями. ФОТО

Вболівальники київського Динамо провели неофіційну зустріч з гравцями команди напередодні принципового матчу з Шахтарем.
Про це повідомляє FootballHUB.
"Наша сила в єдності! Вболівальники Динамо провели зустріч із гравцями без тренерів і президентів. Кияни налаштовуються на Класичне", — йдеться у повідомленні.
Наша сила в єдності ©💪— FootballHub (@FootballHub_Ua) 2 листопада 2018 р.
Вболівальники @DynamoKyiv провели зустріч із гравцями без тренерів і президентів.
Кияни налаштовуються на Класичне🤔 pic.twitter.com/3iSPprNDfT
Нагадаємо, Тайсон приїхав у Харків напередодні гри з Динамо.
А Палкін заявив, що Харатін полював на Тайсона.
Джерело - FootballHUB.