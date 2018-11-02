Сила в єдності: фанати Динамо провели неформальну зустріч з гравцями. ФОТО

Вболівальники київського Динамо провели неофіційну зустріч з гравцями команди напередодні принципового матчу з Шахтарем.

Про це повідомляє FootballHUB.

"Наша сила в єдності! Вболівальники Динамо провели зустріч із гравцями без тренерів і президентів. Кияни налаштовуються на Класичне", — йдеться у повідомленні.