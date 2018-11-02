Мораес: у нас хороший склад, постараємося досягнути максимального результату

Легіонер донецького Шахтаря Жуніор Мораес розповів про проблеми зі складом напередодні українського класичного протистояння.

Його слова наводить прес-служба Шахтаря.

"Шахтар лідирує, але команду це абсолютно не розслабляє. До кінця чемпіонату ще дуже далеко, і ми прекрасно розуміємо, наскільки зустріч значуща для нас. Так, завжди непросто, коли не можуть зіграти важливі футболісти. Однак у нас в будь-якому випадку хороший склад. Ми готові і постараємося досягнути максимального результату", — сказав Мораес.