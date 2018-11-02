Агент Мілевського розповів про найнезвичнішу пропозицію його підопічному

Олександр Панков, який представляє інтереси українського форварда Артема Мілевського, розповів про екзотичну пропозицію, яка надходила його клієнту.

У інтерв'ю FootballHUB він розповів.

"Коли ми приїхали в Угорщину, зі мною зв'язався мій партнер, і запропонував мені чудовий варіант з Азії. Але треба було почекати. Ми прочекали весь день, зі мною на зв'язок так і не вийшли. Тоді ми вирішили підписувати контракт з Кішвардою. Ми підписуємо контракт. На наступний день я виїжджаю в Будапешт і мені приходить повідомлення на телефон. Від топ-клубу Бангладешу. Команда бере участь в Азійській Лізі чемпіонів. І фінансова сторона дуже хороша. Не дочекалися годин 12 буквально", - сказав Панков.