Українські шахісти лише в третьому десятку світового рейтингу

Українські шахісти поки не можуть похизуватися високими результатами.

Найсильніший серед українців — Василь Іванчук (2714). Він посідає 33-е місце в рейтингу. Лідирує в рейтингу чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен (2835). На другому місці американець Фабіано Каруана (2832), а на третьому — азербайджанець Шахріяр Мамедьяров (2817).

Рейтинг ФІДЕ

1. Магнус Карлсен (Норвегія) - 2835

2. Фабіано Каруана (США) - 2832

3. Шахріяр Мамедьяров (Азербайджан) - 2817 ...

33. Василь Іванчук - 2714

42. Антон Коробов - 2703

47. Юрій Криворучко - 2698

67. Павло Ельянов - 2676

83. Руслан Пономарьов - 2663

87. Юрій Кузубов - 2669

99. Олександр Арещенко - 2652

Нагадаємо, у жіночому рейтингу серед лідерів українка Музичук.

Джерело - Чемпіон.