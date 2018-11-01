Українські шахісти лише в третьому десятку світового рейтингу

Українські шахісти поки не можуть похизуватися високими результатами.
Найсильніший серед українців — Василь Іванчук (2714). Він посідає 33-е місце в рейтингу. Лідирує в рейтингу чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен (2835). На другому місці американець Фабіано Каруана (2832), а на третьому — азербайджанець Шахріяр Мамедьяров (2817).
Рейтинг ФІДЕ
1. Магнус Карлсен (Норвегія) - 2835
2. Фабіано Каруана (США) - 2832
3. Шахріяр Мамедьяров (Азербайджан) - 2817 ...
33. Василь Іванчук - 2714
42. Антон Коробов - 2703
47. Юрій Криворучко - 2698
67. Павло Ельянов - 2676
83. Руслан Пономарьов - 2663
87. Юрій Кузубов - 2669
99. Олександр Арещенко - 2652
Нагадаємо, у жіночому рейтингу серед лідерів українка Музичук.
Джерело - Чемпіон.