Мюнхен і Санкт-Петербург претендують на фінал Ліги чемпіонів

Прийняти фінал Ліги Чемпіонів 2021-го року претендують Мюнхен і Петербург.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Вирішальний матч турніру відбудеться або на стадіоні Баварії Альянц Арені, або на арені Санкт-Петербург, де свої домашні поєдинки проводить Зеніт.
Обидві споруди будувалися до Чемпіонатів світу (2006 і 2018), однак якщо німці впоралися за 3 роки, то росіяни споруджували свій стадіон майже десятиліття.
Фаворитом є Мюнхен, так як їх Альяц Арена може вмістити 70 тисяч глядачів. Це на 14 тисяч більше, ніж арена Санкт-Петербург. А також має набагато більший досвід прийняття подібних заходів.
Нагадаємо, Харків змагатиметься за проведення Суперкубка УЄФА.
Джерело - ua-football.