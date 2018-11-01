Мюнхен і Санкт-Петербург претендують на фінал Ліги чемпіонів

Прийняти фінал Ліги Чемпіонів 2021-го року претендують Мюнхен і Петербург.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Вирішальний матч турніру відбудеться або на стадіоні Баварії Альянц Арені, або на арені Санкт-Петербург, де свої домашні поєдинки проводить Зеніт.

Обидві споруди будувалися до Чемпіонатів світу (2006 і 2018), однак якщо німці впоралися за 3 роки, то росіяни споруджували свій стадіон майже десятиліття.

Фаворитом є Мюнхен, так як їх Альяц Арена може вмістити 70 тисяч глядачів. Це на 14 тисяч більше, ніж арена Санкт-Петербург. А також має набагато більший досвід прийняття подібних заходів.

Нагадаємо, Харків змагатиметься за проведення Суперкубка УЄФА.

Джерело - ua-football.