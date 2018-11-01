В Бразилії жорстоко вбили футболіста

У Бразилії знайшли мертвим 24-річного футболіста Даніеля Фрейтаса

Про це повідомляє Gazetta della Sport.

Тіло 24-річного Фрейтаса знайшли з ознаками жорстоких тортур. Даніелю відрізали статевий орган і ледве не відтяли голову. На думку слідчих, зважаючи на пристрасний характер злочину, вбивство було скоєне на ґрунті ревнощів.

Фрейтас належав Сан-Паулу. У червні на правах оренди він перейшов у Сан-Бенту.

Нагадаємо, в казахстанському місті Алмати вбили призера Олімпійських ігор 2014 Дениса Тена.

Поліція Алмати затримала підозрюваного у вбивстві призера Олімпійських ігор в Сочі.

Джерело - ua-football.