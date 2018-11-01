Срна: Коли Шахтар не продовжив зі мною контракт - це було ударом в обличчя

Дискваліфікація Даріо Срни стала найгіршим періодом у його житті.

Про це розповів сам екс-капітан донецького Шахтаря.

"В одну мить я втратив усе. Провалений тест, дискваліфікація, і світ звалився на мене.

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Президент Шахтаря Рінат Ахметов сказав, що вони не продовжуватимуть мій контракт, і це було як удар в обличчя. Я немов розпався на шматки.

Фанати Шахтаря тепло зустріли Гая.

Дискваліфікація стала найгіршим періодом у моїй кар’єрі, але я міцний. Що тебе не вбиває - робить сильнішим", — розповів Срна.