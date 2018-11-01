Срна: Коли Шахтар не продовжив зі мною контракт - це було ударом в обличчя

Дискваліфікація Даріо Срни стала найгіршим періодом у його житті.
Про це розповів сам екс-капітан донецького Шахтаря.
"В одну мить я втратив усе. Провалений тест, дискваліфікація, і світ звалився на мене.
Актуально: Шахтар з боями здолав Олімпік.
Президент Шахтаря Рінат Ахметов сказав, що вони не продовжуватимуть мій контракт, і це було як удар в обличчя. Я немов розпався на шматки.
Фанати Шахтаря тепло зустріли Гая.
Дискваліфікація стала найгіршим періодом у моїй кар’єрі, але я міцний. Що тебе не вбиває - робить сильнішим", — розповів Срна.
Джерело - ua-football.