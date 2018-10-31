Карпати мінімально виграли Черкащину Академію та вийшли у наступний раунд Кубку України

Карпати мінімально переграли Черкащину Академію в рамках 1/8 Кубку України.
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Увесь матч рахунок тримався 0:0, однак на 80-й хвилині львів'яни забили гол та вийшли до чвертьфіналу Кубку України.
Кубок України
1/8 фіналу
31 жовтня
Черкащина Академія - Карпати (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 - 80 Понде
Нагадаємо, Ворскла здолала Чорноморець та вийшла в наступний раунд Кубку України.
Також, Шахтар переграв Олімпік у неймовірно видовищному матчі Кубку України.
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Джерело - Чемпіон.