Карпати мінімально виграли Черкащину Академію та вийшли у наступний раунд Кубку України

Мій профіль

Дніпро-1 розгромив Калуш, Інгулець не залишив шансів Маріуполю. Інші матчі 1/8 Кубку України

Вчора 17:42 1160
Шахтар переграв Олімпік у неймовірно видовищному матчі Кубку України
Вчора 21:09 603
Ворскла здолала Чорноморець та вийшла в наступний раунд Кубку України
Вчора 19:10 307
Визначився склад жіночої збірної України на новий сезон
Вчора 17:54 805
Розлючене Динамо знищило Минай у 1/8 Кубку України
Вчора 16:23 3220 1
Шахтар — Олімпік: пряма онлайн-трансляція донецького дербі
Вчора 15:53 2163
Світоліна вразила звабливими фотографіями із відпочинку. ФОТО
Вчора 15:14 3000
Інгулець — Маріуполь: пряма онлайн-трансляція 1/8 фіналу Кубка України
Вчора 15:07 638
Минай — Динамо: пряма онлайн-трансляція Кубка України
Вчора 15:04 2766
Гірник - ФК Львів: пряма онлайн-трансляція матчу Кубка України
Вчора 14:04 751
Навколо спорту
Блоги
Суддю захищала поліція після пенальті призначеного на останніх хвилинах. ВІДЕО
Суддю захищала поліція після пенальті призначеного на останніх хвилинах. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 12:18 1570
I am Gay: футбольні зірки нетрадиційної орієнтації. ВІДЕО
I am Gay: футбольні зірки нетрадиційної орієнтації. ВІДЕО Валерій Ручка
30.10.2018 23:53 1526
Клей всемогутній. Гравець Голден Стейт встановив рекорд у НБА. ВІДЕО
Клей всемогутній. Гравець Голден Стейт встановив рекорд у НБА. ВІДЕО Валерій Ручка
30.10.2018 18:02 640
Світоліна у вогні: найкращі розіграші українки в 2018 році. ВІДЕО
Світоліна у вогні: найкращі розіграші українки в 2018 році. ВІДЕО Андрій Твердохліб
30.10.2018 12:04 789
Марадоні - 58: еволюція та найкращі голи. ФОТО+ВІДЕО
Марадоні - 58: еволюція та найкращі голи. ФОТО+ВІДЕО Максим Буйдин
30.10.2018 11:47 552
Новини
Стрічка Популярні Коментують
31 Жовтня 2018
23:58 Футбол Вест Гем без Ярмоленка програв Тоттенгему, Челсі влаштував видовище з Дербі. Інші матчі 1/8 Кубку Англії. ФОТО 308
23:46 Футбол Маліновський оформив дубль та допоміг Генку очолити таблицю бельгійського чемпіонату. ВІДЕО 485
23:21 Футбол Кучер відзначився красивим голом за Кайсеріспор в Кубку Туреччини 322
22:51 Футбол Зоря здолала Десну в серії пенальті та вийшла в чвертьфінал Кубку 286
22:24 Футбол Сівасспор вилетів з Кубку Туреччини через автогол Рибалки. ВІДЕО 245
22:10 Футбол Карпати мінімально виграли Черкащину Академію та вийшли у наступний раунд Кубку України 549 1
21:39 Футбол Моурінью виправдали за лайку на камеру 206
21:26 Футбол Неймару загрожує 6 років в'язниці 413
21:18 Футбол Венгер: Скоро повернуся до роботи, але навряд чи це буде команда АПЛ 222
21:09 Футбол Шахтар переграв Олімпік у неймовірно видовищному матчі Кубку України 603
20:52 Біатлон UA:Перший буде транслювати біатлон в Україні 503
20:41 Футбол Челсі спробує підписати у січні півзахисника Мілана 332
20:32 Футбол Ворскла виграла в Чорноморця та вийшла до чвертьфіналу Кубку України. ВІДЕО 277
20:16 Футбол Жахливі кадри аварії гвинтокрилу господаря Лестера. ВІДЕО 583
19:54 Футбол Під час матчу Кубку України на поле кинули вибухові пакети. ВІДЕО 595
19:42 Теніс Стаховський пройшов у наступне коло турніру в Німеччині 501
19:25 Біатлон Збірна України з біатлону відправиться на ще один збір перед стартом сезону 492
19:10 Футбол Ворскла здолала Чорноморець та вийшла в наступний раунд Кубку України 307
18:53 Футбол Моурінью сказав керівництву МЮ кого хоче придбати взимку 1041
18:30 Футбол Чемпіон світу 2006-го року засуджений до 2 років в'язниці 746
18:18 Бокс Ломаченко назвав топ-5 найкращих боксерів світу 551
17:54 Біатлон Визначився склад жіночої збірної України на новий сезон 805
17:42 Футбол Дніпро-1 розгромив Калуш, Інгулець не залишив шансів Маріуполю. Інші матчі 1/8 Кубку України 1160
17:24 Бокс Джошуа не збирається битися з Усиком у наступному році 371
16:56 Футбол Мессі повернувся до тренувань після травми. ФОТО 521

Карпати мінімально виграли Черкащину Академію та вийшли у наступний раунд Кубку України

Вчора 22:10 549 1
Карпати мінімально виграли Черкащину Академію та вийшли у наступний раунд Кубку України

Карпати мінімально переграли Черкащину Академію в рамках 1/8 Кубку України.

Актуально: Розлючене Динамо знищило Минай у 1/8 Кубку України.

Увесь матч рахунок тримався 0:0, однак на 80-й хвилині львів'яни забили гол та вийшли до чвертьфіналу Кубку України.

Кубок України

1/8 фіналу

31 жовтня

Черкащина Академія - Карпати (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 - 80 Понде

Нагадаємо, Ворскла здолала Чорноморець та вийшла в наступний раунд Кубку України.

Також, Шахтар переграв Олімпік у неймовірно видовищному матчі Кубку України.

Читайте: Дніпро-1 розгромив Калуш, Інгулець не залишив шансів Маріуполю. Інші матчі 1/8 Кубку України.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()