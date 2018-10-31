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Чемпіон світу 2006-го року засуджений до 2 років в'язниці

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Чемпіон світу 2006-го року засуджений до 2 років в'язниці

Екс-нападник збірної Італії Вінченцо Яквінта отримав 2 роки позбавлення волі за зв'язки з мафією.

Про це повідомляє football24.ua.

Суд виніс вирок колишньому нападнику збірної Італії та учаснику ЧС-2006 Вінченцо Яквінті у вигляді 2 років ув'язнення за зв'язки з мафією Ндрангета.

У 2015 році італієць був звинувачений у нелегальному зберіганні вогнепальної зброї, при цьому його запідозрили у допомозі Ндрангеті проникнути на північ країни.

Раніше повідомлялось про підозру у зв'язках з мафією Пепе Рейни, Паоло Каннаваро та Сальваторе Ароніки.

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Джерело - football24.ua.

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