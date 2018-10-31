ЗМІ: Динамо шукає титульного спонсора, запросивши космічну суму

Київське Динамо просить за розміщення титульного спонсора на футболках 350 тисяч доларів за сезон.

Про це повідомляють ведучі програми ТаТоТаке.

Щоправда, в українських реаліях ринку ніхто таку суму платити не готовий.

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Останнім часом на футболках Динамо розміщений слоган "No To Racism", який клуб розмістив у жовтні 2015 року після побиття темношкірих фанатів на матчі проти Челсі в Лізі чемпіонів.

Динамо в матчі з Минаєм не допоможе Кадар.

Джерело - Та то таке.