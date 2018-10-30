Екс-зірка Металіста може повернутися в Україну

Екс-захисник Металіста та Дніпра Папа Гуйє може продовжити кар'єру в Карпатах або Львові.

Про це повідомляє журналіст каналів Футбол 1/2 Ігор Бурбас.

Цього літа сенегалець перебував на перегляді в київському Динамо, але в підсумку Олександр Хацкевич відмовився від послуг гравця.

У складі Металіста Гуйє виступав з 2006 по 2015 роки, у Дніпрі – протягом сезону 2015/2016.

Папа Гує знову близький до повернення в український футбол. З Динамо у сенегальця не склалося, тож він в дорозі на Галичину. Там йому готові запропонувати повноцінний контракт. — Igor Burbas (@iburbas) 30 жовтня 2018 р.

Джерело - twitter/iburbas.