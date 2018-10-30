УПЛ розпочала голосування за найкращого гравця місяця

Українська Прем'єр-Ліга назвала гравців, які претендують на звання найкращого за підсумками жовтня.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

У голосуванні беруть участь переможці номінації Найкращий гравець туру та футболісти яких обрала УПЛ.

У список претендентів входять Сергій Гринь (Арсенал-Київ), Андрій Борячук (Маріуполь), Денис Безбородько (Десна), Віктор Циганков (Динамо), Ісмаїлі (Шахтар), Дмитро Шастал (Олександрія), Владислав Кулач (Ворскла) і Алан Патрік (Шахтар).

Нагадаємо, визначили найкращих гравця та тренера 13-го туру УПЛ

Джерело - УПЛ.