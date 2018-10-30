Ворскла продає квитки на матч із Шахтарем за одну гривню

Ворскла перед матчем четвертого туру групового етапу Ліги Європи проти Карабаху організувала акцію з продажу квитків.

Про це повідомляє офіційний сатй зелено-білих.

Купуючи квиток на зустріч з азербайджанським клубом, вболівальники зможуть придбати пропуск на матч 15-го туру Української Прем'єр-ліги проти Шахтаря за одну гривню.

Квиток на матч з Карабахом коштує від 50 до 350 гривень.

Матч з Карабахом відбудеться 8 листопада, а проти Шахтаря — 11 листопада.

В останньому турі Ворскла здолала Олімпік. А днями раніше на виїзді - Карабах.

Джерело - Ворскла.