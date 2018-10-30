Гельзін: позиція Гая не збігається з позицією клубу

Президент Олімпіка Владислав Гельзін прокоментував ситуацію щодо висловлювань Олексія Гая.

У коментарі сайту Депо він розповів:

"Одразу наголошую, що це його (Гая - ред.) особиста позиція і вона не збігається з позицією клубу. Чому він дав це інтерв'ю – для мене загадка. Він футболіст і повинен говорити на спортивні теми. Для чого він вліз в політику? Такого робити не потрібно. Але не думаю, що його заяви можуть вдарити по нашому клубу", — заявив Гельзін.