Зухвалі плани: клуб з третього дивізіону хоче вибити Реал з Кубка Іспанії

Мелілья, яка виступає в третій лізі іспанського чемпіонату, готова до протистояння з мадридським Реалом в 1/16 фіналу Кубку Короля.

Попри різницю у класі гравці Мелільї налаштовані на перемогу.

"Щоб обіграти Реал маємо лише один рецепт — мужність. Ми битимемо їх, адже не боїмося. Впевнений, що переможемо мадридців", — зробив гучну заяву захисник Мелільї Пепе Ромеро.

Кубкове протистояння відбудеться 31 жовтня о 20:30 за Києвом.

Нагадаємо, Реал залишився без тренера.

Екс-наставник мадридців попрощався з клубом.

Джерело - ТСН Проспорт.