Динамо друге за кількістю власних вихованців у Європі

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) підрахував вихованців європейських клубів, які виступають у перших дивізіонах європейських чемпіонатів.

У розрахунок бралися ТОП-31 чемпіонат Європи.

Динамо в цьому рейтингу ділить друге місце з Партизаном. 69 вихованців київського клубу на сьогодні виступають в різних європейських чемпіонатах.

Шахтар разом з Воєводиною розмістилися на 11-ій сходинці — 50 вихованців.

Також в список потрапив Дніпро, який освоївся на 46-му місці — 29 вихованців. На цій же сходинці розташувалися Русенборг і Атлетіко.

Лідирує в рейтингу Аякс — 77.

Нагадаємо, екс-гравець Динамо втретє став батьком.

А ФК Львів залишився без преміальних після перемоги над Динамо.

Джерело - CIES Football Observatory.