Визначився найпопулярніший клуб світу в twitter. ФОТО

Барселона посіла перше місце у рейтингу найпопулярніших клубів у twitter.

Про це повідомляє Deportes&Finanzas.

‏Оцінку проводили на основі загальної кількості взаємодій - лайків, коментарів, ретвітів у твіттер-акаунтах клубів.

Очолює рейтинг Барселона (5,14 млн), другий – Ліверпуль (4,7 млн), на третьому місці йде Реал (3,98 млн), потім Манчестер Юнайтед (3,75 млн) та Фенербахче (3,28 млн).

Сьогодні Браселона зіграє проти Реалу у чемпіонаті Іспанії, матч розпочнеться о 17:15.

Тим часом, Реал розглядає кандидатуру ще одного топ-тренера.

Джерело - Deportes&Finanzas.