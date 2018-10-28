Визначився найпопулярніший клуб світу в twitter. ФОТО

Барселона посіла перше місце у рейтингу найпопулярніших клубів у twitter.
Про це повідомляє Deportes&Finanzas.
Оцінку проводили на основі загальної кількості взаємодій - лайків, коментарів, ретвітів у твіттер-акаунтах клубів.
Очолює рейтинг Барселона (5,14 млн), другий – Ліверпуль (4,7 млн), на третьому місці йде Реал (3,98 млн), потім Манчестер Юнайтед (3,75 млн) та Фенербахче (3,28 млн).
📲🚩TOP 100 european football clubs on #twitter!— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) 27 жовтня 2018 р.
⚽#SMFL 18/19
▪Total interactions 🔁💙💬
➡ @dcfcofficial 🔝🔝🔝👏👏
🗓September 254K (31st)
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🗓August 121K (53rd)
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🗓July 78,7K (59th) pic.twitter.com/qBnQrOuNSd
Сьогодні Браселона зіграє проти Реалу у чемпіонаті Іспанії, матч розпочнеться о 17:15.
Тим часом, Реал розглядає кандидатуру ще одного топ-тренера.
Джерело - Deportes&Finanzas.