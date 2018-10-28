Лестер скасував тренування через катастрофу гвинтокрила президента клубу

Через катастрофу гелікоптера президента Лестера клуб скасував тренування та просить перенести матч Кубка ліги.

Про це повідомляє Daily Mail.

Лестер попросив перенести матч Кубка англійської ліги з Саутгемптоном, запланований на 30 жовтня. У клубі вважають, що футболісти психологічно не готові вийти на поле в найближчій зустрічі.

27 жовтня, біля стадіону Лестера зазнав аварії гвинтокрил власника клубу Вічая Шріваддханапрабхі. Є інформація, що на борту перебував Шріваддханапрабхі, його донька, два пілоти і ще одна людина. Але офіційних даних поки не надходило. Також немає інформації, чи вижив хтось в цій катастрофі.

Катастрофа гвинтокрила сталася після матчу чемпіонату Англії між Лестером та Вест Гемом.

Пізніше, стало відомо, хто перебував у гвинтокрилі під час аварії.

Джерело - Daily Mail.