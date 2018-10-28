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Екс-тренер збірної Англії втратив свідомість під час ефіру

Сьогодні 11:45 519 0
Екс-тренер збірної Англії втратив свідомість під час ефіру

Колишній гравець та тренер збірної Англії Глен Ходдл втратив свідомість під час прямого ефіру та був госпіталізований. 

Про це повідомляє Sky Sports. 

Ходдл втратив свідомість у студії телеканалу BT Sport, після чого був доставлений у лікарню у важкому стані. 

Пізніше колишньому гравцю збірної Англії стало легше і він прийшов до тями. Ходдл проходить курс лікування. Його родина перебуває разом з ним і дякує всім за підтримку, але також просить про дотримання приватності. 

Нагадаємо, 27 жовтня після матчу чемпіонату Англії розбився гелікоптер власника Лестера

Пізніше, стало відомо, що власник Лестер перебував на борту гвинтокрила, який зазнав катастрофи

Джерело - Sky Sports.

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