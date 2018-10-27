Чи покарають Зорю? Луганці не змогли обіграти Олександрію

Матч 13-го туру УПЛ між Зорею та Олександрією завершився без голів.

Поєдинок виглядав досить закрито і був скупим на моменти. Більш активною була Зоря, яка контролювала м'яч, в той час як Олександрія більше зосереджувалася на контрах. Голів вболівальники так і не побачили.

Олександрія залишилась на третьому місці з 26 очками, а Зоря залишилася на сьомій сходинці, маючи в активі лише 15.

Чемпіонат України УПЛ

13-й тур

27 жовтня

Зоря - Олександрія 0:0

Зоря: Луїс Феліпе, Сваток, Харатін, Михайличенко, Лєднєв (Гордієнко 67), Тимчик, Кабаєв (Кочергін 77), Громов, Чечер, Леонардо (Майборода 46), Арвеладзе

Олександрія: Паньків, Бондаренко, Ковалець (Микицей 90+2), Цуріков, Полярус, Запорожан, Артем Сітало (Пономар 63), Пашаєв, Шастал (Устименко 81), Шендрик, Банада.

Нагадаємо, генеральний директор Зорі, Сергій Рафаїлов через невдоволення результатами команди вирішив вдатися до санкцій.

Раніше Рафаїлов розповідав, що Шахтар хоче задушити Зорю.

Джерело - Чемпіон.