Жирона переграла Райо Вальєкано в 10-му турі Ла-Ліги

В матчі 10 туру Ла Ліги Жирона в меншості здолала Райо Вальєкано.
Жирона розпочала перший тайм більш жваво в атаці і зуміла двічі вразити ворота Альберто Гарсії. По перерві Райо Вальєкано вирівняв гру і навіть скоротив відставання завдяки голу Гальвеса, однак на більше гості не спромоглись. Жирона втримала перемогу, незважаючи навіть на те, що закінчувала гру в меншості.
Чемпіонат Іспанії 2018/19
Ла-Ліга
10 тур
27 жовтня
Жирона – Райо Вальєкано 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 34 Порту, 2:0 - 45 Порту 2:1 - 61 Гальвес.
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Також, голкіпер Реала погрожує газеті судом.
Джерело - Чемпіон.