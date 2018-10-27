Лунін потрапив у заявку Леганеса на матч з Леванте

Український голкіпер Анедрій Лунін потрапив у заявку Леганеса на матч чемпіонату Іспанії проти Леванте.

Лунін отримав шанс вийти на поле у матчі 10-го туру чемпіонату Іспанії. Окрім українця у заявці на гру перебуває основний голкіпер - Іван Куельяр.

Матч Леванте - Леганес розпочнеться о 19:30 за київським часом.

📋 CONVOCATORIA I Estos son los futbolistas pepineros que han viajado a Valencia para el encuentro de esta tarde #LevanteLeganés pic.twitter.com/ZxUlHJxIXv — C.D. Leganés (@CDLeganes) 27 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, Лунін провів на лаві запасних матч проти Валенсії.

Проти переходу Луніна до Реалу був капітан мадридців - Серхіо Рамос.

Джерело - Чемпіон.