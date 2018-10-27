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Феноменальний гейм, який вивів Світоліну до півфіналу Підсумкового турніру WTA
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Лунін потрапив у заявку Леганеса на матч з Леванте

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Лунін потрапив у заявку Леганеса на матч з Леванте

Український голкіпер Анедрій Лунін потрапив у заявку Леганеса на матч чемпіонату Іспанії проти Леванте. 

Лунін отримав шанс вийти на поле у матчі 10-го туру чемпіонату Іспанії. Окрім українця у заявці на гру перебуває основний голкіпер - Іван Куельяр. 

Матч Леванте - Леганес розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, Лунін провів на лаві запасних матч проти Валенсії

Проти переходу Луніна до Реалу був капітан мадридців - Серхіо Рамос

Джерело - Чемпіон.

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