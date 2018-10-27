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Грозний: Один гравець Шахтаря коштує, як увесь бюджет Арсеналу

Сьогодні 10:57 272 0
Грозний: Один гравець Шахтаря коштує, як увесь бюджет Арсеналу

Головний тренер Арсеналу В’ячеслав Грозний поділився очікуваннями від матчу з Шахтарем. 

Про це повідомляє Футбол 1. 

"Якби я сказав, що реально відбірати очки у Шахтаря, мене б люди визнали божевільним. Якщо один гравець Шахтаря коштує, як увесь бюджет Арсеналу. Можна порівнювати команди?", - запитав Грозний. 

Попри це, тренер запевнив, що футболісти Арсенала не бояться Шахтар. 

"Чи боїмося ми Шахтар? Ні, не боїмося. В матчах проти Динамо та Шахтаря ти нічого не можеш втратити. Хто-небудь щось скаже команді, якщо вона не візьме очки з Динамо і Шахтарем? Ні. А якщо не будуть грати, скажуть: боялись, сиділи в бороні", - сказав Грозний. 

Матч Арсенал - Шахтар відбудеться сьогодні у Києві та розпочнеться о 17:00

Раніше, В’ячеслав Грозний заявив, що Арсенал хоче відібрати очки у Шахтаря

Джерело - Футбол 1.

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