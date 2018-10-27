Ель Класіко, Моурінью навідають "іриски": топ матчі вікенду

В європейських чемпіонатах знову не обійдеться без топових поєдинків. Ми підготували найцікавіші з них. Бо їх дійсно не можливо пропустити.
Іспанська Ла-Ліга
10-й тур
28 жовтня
17:15
Трансляція MEGOGO
Барселона - Реал Мадрид
Поєдинок на який чекають всі. Це як ще один фінал Ліги чемпіонів. Тут битва за чемпіонство, найсильніші тренери, найзірковіші гравці.
Але цього року щось пішло не так.
І якщо Барса в попередньому турі зуміла видертись на вершину чемпіонату, то "вершкові" не потрапляють навіть у зону єврокубків.
Ель Класіко останніх років - це битва двох футбольних титанів Мессі-Роналду. Але не цього разу. Португалець феєрить вже в іншому чемпіонаті, а Ліонель отримав травму в матчі з Севільєю. Вперше за 11 років це протистояння відбудеться без його головних зірок.
Обидві команди підходять не в найліпшому стані до цього поєдинку, але, можливо, саме успішний результат в такому матчі стане необхідною терапією.
Англійська Прем'єр-Ліга
10-й тур
28 жовтня
18:00
Трансляція - Футбол 2
Манчестер Юнайтед - Евертон
"Амбіції Евертона схожі на наші",- сказав перед матчем наставник дияволів Жозе Моурінью. І дилячись на турнірну таблицю дійсно, команди знаходяться поряд. Але дуже далеко від лідерів.
На думку букмекерів фаворитом є МЮ, та і Евертон перемагав на виїзді у червоних ще 5 років тому. Але команда "особливого" цього сезону вже показувала, що контори переоцінюють її можливості.
Італійська Серія А
10-й тур
28 жовтня
21:30
Трансляція Футбол 2
Наполі - Рома
Якщо не дивитися в турнірну таблицю Серії А, то матч неймовірно цікавий за своєю вивіскою.
Напередодні команди успішно відіграли поєдинки в Лізі чемпіонів.
Наполі лише на останніх хвилинах втратило перемогу над ПСЖ. А вовки розбили московський ЦСКА. Тому команди в хорошому настрої піходять до центрального матчу туру в італійському чемпіонаті.
Французька Ліга 1
11- й тур
28 жовтня
22:00
Трансляція MEGOGO
ПСЖ - Марсель
Парижани в цьому чемпіонаті йдуть без поразок. Більше того Неймар і компанія, ще не втратили жодного очка.
Тим цікавіше буде спостерігати за цим протистоянням. До речі, рівно рік тому Марсель таки відібрав очки у ПСЖ зігравши 0:0.
Джерело - Чемпіон.