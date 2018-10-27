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Світоліна - Бертенс: пряма трансляція півфіналу WTA Finals

Вчора 21:29 908
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Вчора 13:28 452
Ворскла та Динамо піднялися в клубному рейтингу УЄФА
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Не королівський початок Лейкерс: підсумки першого тижня в НБА. ВІДЕО
Не королівський початок Лейкерс: підсумки першого тижня в НБА. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 07:00 901
Неймовірний гол з чемпіонату Аргентини. ВІДЕО
Неймовірний гол з чемпіонату Аргентини. ВІДЕО Максим Буйдин
25.10.2018 18:31 2590
Гравець Інтера оригінально ліг за стінкою, щоб заблокувати удар Суареса. ВІДЕО
Гравець Інтера оригінально ліг за стінкою, щоб заблокувати удар Суареса. ВІДЕО Максим Буйдин
25.10.2018 11:29 1856
Першому клубу в історії футболу виповнився 161 рік. ВІДЕО
Першому клубу в історії футболу виповнився 161 рік. ВІДЕО Максим Буйдин
24.10.2018 15:30 1946 2
Лига Чемпионов — первые результаты группового этапа главного клубного кубка Европы
Лига Чемпионов — первые результаты группового этапа главного клубного кубка Европы Андрій Твердохліб
22.10.2018 14:37 1684
21 рік тому Динамо знищило Барселону на Камп Ноу. ВІДЕО
21 рік тому Динамо знищило Барселону на Камп Ноу. ВІДЕО Максим Буйдин
22.10.2018 14:05 5407
Футбольний матч Чемпіоншипу перетворився в регбійний поєдинок. ВІДЕО
Футбольний матч Чемпіоншипу перетворився в регбійний поєдинок. ВІДЕО Максим Буйдин
22.10.2018 10:10 1425
Нестаріючий Дрогба відзначився божевільною гарматою в чемпіонаті США. ВІДЕО
Нестаріючий Дрогба відзначився божевільною гарматою в чемпіонаті США. ВІДЕО Максим Буйдин
22.10.2018 08:46 1586
Той самий гол Ікарді, який приніс Інтеру перемогу над Міланом. ВІДЕО
Той самий гол Ікарді, який приніс Інтеру перемогу над Міланом. ВІДЕО Максим Буйдин
22.10.2018 08:14 829
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Ель Класіко, Моурінью навідають "іриски": топ матчі вікенду

Сьогодні 01:39 147 0
Ель Класіко, Моурінью навідають "іриски": топ матчі вікенду

В європейських чемпіонатах знову не обійдеться без топових поєдинків. Ми підготували найцікавіші з них. Бо їх дійсно не можливо пропустити.

Іспанська Ла-Ліга

 10-й тур

 28 жовтня 

 17:15

Трансляція MEGOGO

Барселона - Реал Мадрид

Поєдинок на який чекають всі. Це як ще один фінал Ліги чемпіонів. Тут битва за чемпіонство, найсильніші тренери, найзірковіші гравці. 

Але цього року щось пішло не так.

І якщо Барса в попередньому турі зуміла видертись на вершину чемпіонату, то "вершкові" не потрапляють навіть у зону єврокубків.

Ель Класіко останніх років - це битва двох футбольних титанів Мессі-Роналду. Але не цього разу. Португалець феєрить вже в іншому чемпіонаті, а Ліонель отримав травму в матчі з Севільєю. Вперше за 11 років це протистояння відбудеться без його головних зірок.

Обидві команди підходять не в найліпшому стані до цього поєдинку, але, можливо, саме успішний результат в такому матчі стане необхідною терапією. 

Англійська Прем'єр-Ліга

10-й тур

28 жовтня

18:00

Трансляція - Футбол 2

Манчестер Юнайтед - Евертон

"Амбіції Евертона схожі на наші",- сказав перед матчем наставник дияволів Жозе Моурінью. І дилячись на турнірну таблицю дійсно, команди знаходяться поряд. Але дуже далеко від лідерів.

На думку букмекерів фаворитом є МЮ, та і Евертон перемагав на виїзді у червоних ще 5 років тому. Але команда "особливого" цього сезону вже показувала, що контори переоцінюють її можливості. 

Італійська Серія А

10-й тур

28 жовтня

21:30

Трансляція Футбол 2

Наполі - Рома

Якщо не дивитися в турнірну таблицю Серії А, то матч неймовірно цікавий за своєю вивіскою.

Напередодні команди успішно відіграли поєдинки в Лізі чемпіонів. 

Наполі лише на останніх хвилинах втратило перемогу над ПСЖ. А вовки розбили московський ЦСКА. Тому команди в хорошому настрої піходять до центрального матчу туру в італійському чемпіонаті.

Французька Ліга 1

 11- й тур

 28 жовтня

 22:00

 Трансляція MEGOGO

ПСЖ - Марсель

Парижани в цьому чемпіонаті йдуть без поразок. Більше того Неймар і компанія, ще не втратили жодного очка.

Тим цікавіше буде спостерігати за цим протистоянням. До речі, рівно рік тому Марсель таки відібрав очки у ПСЖ зігравши 0:0.

Джерело - Чемпіон.

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