Ель Класіко, Моурінью навідають "іриски": топ матчі вікенду

В європейських чемпіонатах знову не обійдеться без топових поєдинків. Ми підготували найцікавіші з них. Бо їх дійсно не можливо пропустити.

Іспанська Ла-Ліга

10-й тур

28 жовтня

17:15

Трансляція MEGOGO

Барселона - Реал Мадрид

Поєдинок на який чекають всі. Це як ще один фінал Ліги чемпіонів. Тут битва за чемпіонство, найсильніші тренери, найзірковіші гравці.

Але цього року щось пішло не так.

І якщо Барса в попередньому турі зуміла видертись на вершину чемпіонату, то "вершкові" не потрапляють навіть у зону єврокубків.

Ель Класіко останніх років - це битва двох футбольних титанів Мессі-Роналду. Але не цього разу. Португалець феєрить вже в іншому чемпіонаті, а Ліонель отримав травму в матчі з Севільєю. Вперше за 11 років це протистояння відбудеться без його головних зірок.

Обидві команди підходять не в найліпшому стані до цього поєдинку, але, можливо, саме успішний результат в такому матчі стане необхідною терапією.

Англійська Прем'єр-Ліга

10-й тур

28 жовтня

18:00

Трансляція - Футбол 2

Манчестер Юнайтед - Евертон

"Амбіції Евертона схожі на наші",- сказав перед матчем наставник дияволів Жозе Моурінью. І дилячись на турнірну таблицю дійсно, команди знаходяться поряд. Але дуже далеко від лідерів.

На думку букмекерів фаворитом є МЮ, та і Евертон перемагав на виїзді у червоних ще 5 років тому. Але команда "особливого" цього сезону вже показувала, що контори переоцінюють її можливості.

Італійська Серія А

10-й тур

28 жовтня

21:30

Трансляція Футбол 2

Наполі - Рома

Якщо не дивитися в турнірну таблицю Серії А, то матч неймовірно цікавий за своєю вивіскою.

Напередодні команди успішно відіграли поєдинки в Лізі чемпіонів.

Наполі лише на останніх хвилинах втратило перемогу над ПСЖ. А вовки розбили московський ЦСКА. Тому команди в хорошому настрої піходять до центрального матчу туру в італійському чемпіонаті.

Французька Ліга 1

11- й тур

28 жовтня

22:00

Трансляція MEGOGO

ПСЖ - Марсель

Парижани в цьому чемпіонаті йдуть без поразок. Більше того Неймар і компанія, ще не втратили жодного очка.

Тим цікавіше буде спостерігати за цим протистоянням. До речі, рівно рік тому Марсель таки відібрав очки у ПСЖ зігравши 0:0.

Джерело - Чемпіон.