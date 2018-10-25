Динамо U-19 дізналось суперника у 2-му раунді Юнацької ліги УЄФА

Стали відомі всі пари суперників у другому раунді Юнацької ліги УЄФА.
Суперником київського Динамо на цьому етапі стане бельгійський Андерлехт.
Юнацька ліга УЄФА.
Шлях чемпіонів
2 раунд
Андерлехт – Динамо
Алтинорду – Монпельє
Ельфсборг – Челсі
ПАОК – Мінськ
Габала – Герта
Астана – Динамо Загреб
Сігма – Маккабі Тель-Авів
Мітьюлланд – Хемілтон Академікал
Перші матчі цієї стадії будуть зіграні 7 листопада, а матчі-відповіді – 28 листопада.
Раніше, Динамо U-19 розгромило болгарське Септември у рамках Юнацької ліги УЄФА та вийшло в наступний етап турніру.
Сьогодні, 25 жовтня основна команда Динамо зіграє чергову гру групового етапу Ліги Європи.
Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
Джерело - Чемпіон.