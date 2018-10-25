На матч Шахтар-Динамо гірники запустили благодійну акцію

Частину коштів, отриманих від реалізації квитків на матч Шахтар-Динамо, буде спрямовано на придбання обладнання для Харківської обласної дитячої клінічної лікарні № 1.

Про це повідмляє Facebook гірників.

5 гривень із кожного проданого квитка на гру Прем’єр-ліги будуть спрямовані на лікування дітей.

Раніше футболісти й тренери Шахтаря вже купували обладнання і медикаменти для лікувального закладу.

Матч відбудеться 3-го листопада.

Нагадаємо, Кадар і Кайоде не зіграють в матчі 14-го туру УПЛ Шахтар — Динамо.

Раніше, Шахтар розгромно поступився МанСіті.

Джерело - facebook/fcshakhtar.