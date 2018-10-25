Збірна України піднялася на дві сходинки в рейтингу ФІФА

Збірна України піднялася з 29-го на 27-е місце в рейтингу ФІФА.

Команда Андрія Шевченка в жовтні провела матч Ліги націй з Чехією і спаринг з Італією.

Лідером нового рейтингу стала збірна Бельгії, яка обійшла на одне очко команду Франції. У першій десятці відбулася ще одна зміна: збірна Англії обійшла Уругвай і стала п'ятою в рейтингу.

Рейтинг ФІФА

1 (1). Бельгія - 1733

2 (1). Франція - 1732

3 (3). Бразилія - ​​1669

4 (4). Хорватія - 1635

5 (6). Англія - ​​1619

6 (5). Уругвай - 1617

7 (7). Португалія - ​​1616

8 (8). Швейцарія - 1598

9 (9). Іспанія - 1594

10 (10). Данія - 1584

27 (29). Україна - 1490

28 (26). Словаччина - 1491

41 (46). Росія - 1433

48 (47). Чехія - 1418

Нагадаємо, сьогодні, 25 жовтня, Динамо на виїзді зіграє з Ренном. А Ворскла — з Карабахом.

Джерело - Чемпіон.