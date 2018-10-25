Збірна України піднялася на дві сходинки в рейтингу ФІФА

Збірна України піднялася з 29-го на 27-е місце в рейтингу ФІФА.
Команда Андрія Шевченка в жовтні провела матч Ліги націй з Чехією і спаринг з Італією.
Лідером нового рейтингу стала збірна Бельгії, яка обійшла на одне очко команду Франції. У першій десятці відбулася ще одна зміна: збірна Англії обійшла Уругвай і стала п'ятою в рейтингу.
Рейтинг ФІФА
1 (1). Бельгія - 1733
2 (1). Франція - 1732
3 (3). Бразилія - 1669
4 (4). Хорватія - 1635
5 (6). Англія - 1619
6 (5). Уругвай - 1617
7 (7). Португалія - 1616
8 (8). Швейцарія - 1598
9 (9). Іспанія - 1594
10 (10). Данія - 1584
27 (29). Україна - 1490
28 (26). Словаччина - 1491
41 (46). Росія - 1433
48 (47). Чехія - 1418
Нагадаємо, сьогодні, 25 жовтня, Динамо на виїзді зіграє з Ренном. А Ворскла — з Карабахом.
Джерело - Чемпіон.