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Андронов: Ренн не та команда, яку потрібно боятися

Сьогодні 10:55 432 0
Андронов: Ренн не та команда, яку потрібно боятися

Відомий російський журналіст Олексій Андронов поділився думками про майбутній матч Ліги Європи між Динамо і Ренном.

Його слова наводить сайт Рейтинг букмекерів.

"У киян незабаром матч з донецьким Шахтарем в чемпіонаті. Та поки рано про неї думати. Зате у Динамо є ігрові проблеми. І найголовніше, що ці проблеми з результатом у Лізі Європи. Я думаю, що Олександр Хацкевич прекрасно розуміє: замикатися проти французів неможна. Київське Динамо шукатиме шанси попереду. 

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Думаю, на контратаках динамівці зіграють вдало. Прикладів того ми бачили багато, в тому числі і у виконанні російських команд та й українських. Ренн не та команда, яку потрібно боятися", — сказав Андронов.

Нагадаємо, анонс матчу Ренн — Динамо читайте на нашому сайті.

Джерело - Рейтинг букмекерів.

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