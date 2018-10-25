Андронов: Ренн не та команда, яку потрібно боятися

Відомий російський журналіст Олексій Андронов поділився думками про майбутній матч Ліги Європи між Динамо і Ренном.

Його слова наводить сайт Рейтинг букмекерів.

"У киян незабаром матч з донецьким Шахтарем в чемпіонаті. Та поки рано про неї думати. Зате у Динамо є ігрові проблеми. І найголовніше, що ці проблеми з результатом у Лізі Європи. Я думаю, що Олександр Хацкевич прекрасно розуміє: замикатися проти французів неможна. Київське Динамо шукатиме шанси попереду.