У Франції на матч Ренн - Динамо очікують аншлаг

Матч третього туру Ліги Європи Ренн – Динамо збере повний стадіон у Франції.

Про це повідомляє видання, France Footbal.

Станом на вечір 24 жовтня на протистояння французького й українського клубу продали близько 25 тисяч квитків.

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Варто відзначити, що стадіон Руазон Парк розрахований на 29 778 місць. Тому можна очікувати, що трибуни арени будуть заповнені вщент.

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Натомість, на матч Карабах – Ворскла продано лише 18 тисяч квитків, при місткості арени у 70 тисяч.

Нагадаємо, поєдинок 3-го туру групового етапу Ліги Європи між Ренном та Динамо відбудеться в четвер, 25 жовтня. Початок зустрічі о 22:00.

Тим часом Динамо вже вирушило у Францію.

Джерело - Футбол 24.