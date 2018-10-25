У Франції на матч Ренн - Динамо очікують аншлаг

Матч третього туру Ліги Європи Ренн – Динамо збере повний стадіон у Франції.
Про це повідомляє видання, France Footbal.
Станом на вечір 24 жовтня на протистояння французького й українського клубу продали близько 25 тисяч квитків.
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Варто відзначити, що стадіон Руазон Парк розрахований на 29 778 місць. Тому можна очікувати, що трибуни арени будуть заповнені вщент.
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Натомість, на матч Карабах – Ворскла продано лише 18 тисяч квитків, при місткості арени у 70 тисяч.
Нагадаємо, поєдинок 3-го туру групового етапу Ліги Європи між Ренном та Динамо відбудеться в четвер, 25 жовтня. Початок зустрічі о 22:00.
Тим часом Динамо вже вирушило у Францію.
Джерело - Футбол 24.