Чигринський вийде у старті AEK на матч з Баварією. ФОТО

Український захисник Дмитро Чигринський потрапив до стартового складу АЕК на матч Ліги чемпіонів проти "Баварії".

Зустріч 3-го туру Ліги чемпіонів у Афінах проти мюнхенців Чигринский розпочне на звичному місці центрального захисника.

Гра розпочнеться о 19:55.

Нагадаємо, у стартовому матчі Ліги чемпіонів АЕК поступився Аяксу.

Сьогодні Шахтар у 3-му турі Ліги чемпіонів зіграє у Харкові проти Манчестер Сіті, матч розпочнеться о 22:00.

Джерело - Чемпіон.