Чигринський вийде у старті AEK на матч з Баварією. ФОТО

Український захисник Дмитро Чигринський потрапив до стартового складу АЕК на матч Ліги чемпіонів проти "Баварії".
Зустріч 3-го туру Ліги чемпіонів у Афінах проти мюнхенців Чигринский розпочне на звичному місці центрального захисника.
Гра розпочнеться о 19:55.
Οι 11 του Μαρίνου Ουζουνίδη για τον μεγάλο αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου!#UCL #MD3 #AEKFC #AEKFCB #aekfcseason2018_19 #aekfamily pic.twitter.com/oczHOAfXcg— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) 23 жовтня 2018 р.
Нагадаємо, у стартовому матчі Ліги чемпіонів АЕК поступився Аяксу.
Сьогодні Шахтар у 3-му турі Ліги чемпіонів зіграє у Харкові проти Манчестер Сіті, матч розпочнеться о 22:00.
Джерело - Чемпіон.