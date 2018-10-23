Українці судитимуть матч команди Хачеріді та Шахова в Лізі Європи

Українська бригада арбітрів на чолі з Євгеном Арановським призначена на матч ПАОК - Віді у Лізі Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

25 жовтня у Салоніках українці працюватимуть на матчі, у якому команді Євгена Хачеріді та Євгена Шахова прийматиме угорський Віді.

Арановському допомагатимуть Сергій Беккер та Олег Плужник, додаткові асистенти Микола Балакін та Анатолій Абдула і четвертий арбітр Семен Шлончак.

Інспектувати роботу українців будуть Міхаель Томас Росс з Нідерландів та Стен Міхаель Дагруп з Данії.

Нагадаємо, на матч Ліги Європи Динамо - Ренн призначили нефартового для України арбітра.

Раніше, визначилася бригада арбітрів на матч Ліги чемпіонів Шахтар - Манчестер Сіті.

Джерело - УЄФА.