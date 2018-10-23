Циганик: Гірникам зручно грати проти таких суперників

Відомий телеведучий і журналіст Ігор Циганик поділився думками про майбутній матч Ліги чемпіонів між Шахтарем та Манчестер Сіті.

Його слова наводить сайт Рейтинг букмекерів.

"При всьому моєму позитиві та ставленні до українських клубів, чесно кажучи, не дуже налаштований, що в Харкові буде позитивний результат. З іншого боку, Шахтар торік уже обігрував Манчестер Сіті.

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Здається, гірникам зручно грати проти таких суперників. Донеччанам підходить своїм стилем команда Гвардіоли. Думаю, обидві команди заб’ють, а перемогу здобуде Манчестер Сіті. Помітив, що англійці в обох матчах Ліги чемпіонів проти Ліона та Гоффенгайма пропускали в першому таймі. Прогнозую, що так буде і в Харкові проти Шахтаря", — сказав експерт.

Нагадаємо, текстову трансляцію ви можете переглянути на нашому сайті.

Джерело - Рейтинг Букмекерів.