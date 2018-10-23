Грачов — Харатіну: В мій час я б відбив йому бажання так грати і виходити на поле

Телеексперт і колишній гравець Шахтаря Віктор Грачов поділився думками перед матчем третього туру Ліги чемпіонів, в якому гірники приймуть Манчестер Сіті.

Його слова наводить Xsport.

"Сподіваюся на позитивний результат в матчі з МанСіті. Та засмучує втрата Тайсона. Через одного негідника, навіть не хочу вимовляти його прізвище (Харатін - авт.), повинна страждати команда і весь український футбол. У мій час я б після матчу зустрів його в тунелі і відбив йому бажання так грати, і надалі виходити на поле", — сказав Грачов.