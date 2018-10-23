Грачов — Харатіну: В мій час я б відбив йому бажання так грати і виходити на поле

Телеексперт і колишній гравець Шахтаря Віктор Грачов поділився думками перед матчем третього туру Ліги чемпіонів, в якому гірники приймуть Манчестер Сіті.
Його слова наводить Xsport.
"Сподіваюся на позитивний результат в матчі з МанСіті. Та засмучує втрата Тайсона. Через одного негідника, навіть не хочу вимовляти його прізвище (Харатін - авт.), повинна страждати команда і весь український футбол. У мій час я б після матчу зустрів його в тунелі і відбив йому бажання так грати, і надалі виходити на поле", — сказав Грачов.
Нагадаємо, Ігор Харатін травмував Тайсона і вінгер пропустить матч проти англійського клубу.
Паулу Фонсека повідомив, що Марлос також не зможе вийти на поле у вівторок.
Джерело - Xsport.