Юнацька Ліга УЄФА. Шахтар — МанСіті: стартові склади команд

У юнацькій Лізі чемпіонів ігровий день відкриє донецький Шахтар та англійський Манчестер Сіті.
До вашої уваги склади команд.
Юнацька ліга УЄФА
3 тур
23 жовтня
Шахтар U-19 — Манчестер Сіті U-19
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Шахтар: Трубін, Конопля, Муравський, Якуба, РУдавський, Чех, Кащук, Криськів, Кулаков, Бондаренко, Мудрик.
Манчестер Сіті: Андерсон, Діонкоу, Рослер, Гарвуд-Белліс, Огбета, Гомес, Поведа, Бернабе, Туайзі, Нмеча, Матондо.
Нагадаємо, текстову тарнсляцію матчу Ліги чемпіонів дивіться на нашому сайті.
Джерело - Чемпіон.