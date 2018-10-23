Юнацька Ліга УЄФА. Шахтар — МанСіті: стартові склади команд

У юнацькій Лізі чемпіонів ігровий день відкриє донецький Шахтар та англійський Манчестер Сіті.

До вашої уваги склади команд.

Юнацька ліга УЄФА

3 тур

23 жовтня

Шахтар U-19 — Манчестер Сіті U-19

Читайте також: Де дивитися матч юнацької Ліги УЄФА Шахтар — МанСіті

Шахтар: Трубін, Конопля, Муравський, Якуба, РУдавський, Чех, Кащук, Криськів, Кулаков, Бондаренко, Мудрик.

Манчестер Сіті: Андерсон, Діонкоу, Рослер, Гарвуд-Белліс, Огбета, Гомес, Поведа, Бернабе, Туайзі, Нмеча, Матондо.

Нагадаємо, текстову тарнсляцію матчу Ліги чемпіонів дивіться на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.