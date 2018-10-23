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Ліга чемпіонів. Шахтар - Манчестер Сіті: ОНЛАЙН. 0:0

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Ліга чемпіонів. Шахтар - Манчестер Сіті: ОНЛАЙН. 0:0

Сьогодні 22:24 7890 0
Ліга чемпіонів. Шахтар - Манчестер Сіті: ОНЛАЙН. 0:0

 

27' Ще один момент, і знову в центрі уваги Ріяд Марез! Захисники залишили його одного, він отримав м'яч з лівого флангу і пробивав з 12-ти метрів, але влучив у спину Ракицького!

26' Другий поспіль кутовий заробляє Шахтар, але поки що гості вдало відбиваються від подач "гірників".

24' Швидка контратака вдалася "городянам": Марез пробив в дальній кут з лінії штрафної, але м'яч пролетів поруч зі штангою!

23' Подача на ближню стійку від Ракицького, але гравці Ман Сіті винесли м'яч подалі і розпочали свою контратаку.

22' Кутовий заробляє Шахтар.

20' Шахтар зробив спробу атаки. Ісмаїлі йшов лівим флангом, але пройти Стоунса йому не вдалося, захисник поставив корпус і дав м'ячу вийти за лицьову.

18' Стоунс штовхнув у спину Ісмаїлі в боротьбі за верховий м'яч, штрафний для господарів.

16' Кевін Де Брейне небезпечно прострілював справа, в район 11-метрової позначки, але Жезус виявився в офсайді.

14' "Гірники" втратили м'яч в центрі поля, "городяни" організували швидку атаку, Кевін Де Брейне зіграв на Сілву, а той видав пас на Жезуса, але П'ятов врятував команду, прийнявши удар на себе.

12' Манчестер Сіті йшов в атаку лівим флангом, але передача на Жезуса була зайвою, адже бразилець перебував у положенні "поза грою".

10' Закид в центр штрафного майданчика від Мареза, Кривцов головою вибив м'яч в поле.

8' Прострілювали з лівого флангу гравці Манчестер Сіті, але Кривцов перевів м'яч на кутовий.

6' Контролюють гру, не вдається Шахтарю зачепитися за м'яч.

4' П'ятов забрав м'яч у руки після небезпечного прострілу де Брюйне з правого краю штрафного майданчика, не обійшлося і без невеликого рикошету.

3' Розпасувалися Менді та Сілва на лівому фланзі, підскочив м'яч угору і намагався іспанець пробити через себе, але трохи вище воріт полетів снаряд.

2' Тримають м'яч гості, Шахтар намагається активно пресенгувати.

1' Ман Сіті розігрують м'яч з центра поля.

Команди виходять на поле, лунає гімн Ліги Чемпіонів.

Нагадаємо, юнацькі команди Шахтаря та Манчестер Сіті розписали мирову.

Стали відомі склади команд на матч.

Сьогодні, 23-го жовтня Шахтар зіграє проти Манчестер Сіті в рамках 3-го туру Ліги Чемпіонів.

Початок матчу - 22:00.

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Нагадаємо, що гра пройде в Харкові на ОСК Металіст.

Чемпіон проведе для трансляцію поєдинку, починаючи з 21:45.

Джерело - Чемпіон.

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