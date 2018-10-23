Ліга чемпіонів. Шахтар - Манчестер Сіті. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО 0:3

На цьому матч завершується, Шахтар не зміг нав'язати боротьбу потужному Ман Сіті і в підсумку програв з розгромним рахунком.

90' Небезпечний момент, але Едерсон забрав м'яч у руки.

90' Небезпечний штрафний заробляє Шахтар на останніх секундах компенсованого часу. Мораес втікав від Отаменді, аргентинець збив Жуніора, за що отримав жовту.

90' Ісмаїлі протягом хвилини пробивав двічі по воротах Едерсона, але спочатку удар був заблокований, а другий постріл вийшов неточним.

90' А "городяни" продовжують активно пресингувати і це призвело до того, що Стерлінг отримав м'яч і пробив з лінії штрафного в поперечину.

90' Зупинка в матчі, а тим часом суддя додав 4 хвилини компенсованого часу.

89' Алан Патрік отримав по ногах. Зупинка в грі, знадобилася допомога медиків.

88' Остання заміна від Гвардіоли, Філ Фоден вийшов замість Жезуса.

87' Кривцов вдарив по ногах Стерлінга. Суддя показав жовту картку, яка виявилася першою в сьогоднішньому матчі.

86' Остання заміна у гірників, Дентіньйо вийшов замість Фернандо.

84' Небезпечний момент в Шахтаря. Шикарна подача від Болбата з правого флангу, Фернандо вискочив з-за спини захисника, але відправив м'яч набагато вище воріт.

82' Стандарт на правому фланзі заробили гості, пішла подача а дальню штангу, і там П'ятов виграв боротьбу у Отаменді, накривши м'яч. Суддя ще й фол зафіксував з боку Ніколаса.

81' Контролюють м'яч городяни, Фонсека просить активніше діяти у відборі своїх підопічних.

80' Заміна у складі Манчестер Сіті. Замість Джона Стоунса виходить Кайл Волкер.

79' Болбат пішов на двох, але заробив лише аут. "Гірники" контролюють м'яч в центрі поля.

77' Степаненко намагався перевести м'яч на правий фланг - на Матвіенка, але не пройшла передача.

76' Едерсон зовсім занудьгував в воротах і вирішив вийти далеко за межі штрафного майданчику допомогти своїм захисникам.

74' Бернарду Сілва віддавав м'яч на хід Марезу, той пробив з лінії штрафного, але повз ворота полетів м'яч.

72' Заміна у Шахтаря, Сергій Болбат вийшов на поле замість Нема.

70' Гол. Ман Сіті доводить рахунок до розгромного. Бернарду Сілва з правого флангу змістився в центр і пробив низом у кут воріт, від стійки м'яч закотився у ворота.

68' Заміна у Манчестер Сіті, Бернарду Сілва вийшов на поле, змінивши Кевіна Де Брейне.

67' Менді прострілив в центр штрафного майданчику з лівого флангу, але там нікого не виявилося, крім захисника Шахтаря.

66' Стерлінг отримав м'яч на лінії штрафного майданчика, тримав його кілька секунд, дочекався підключення Сілви, скинув йому, але пробити по воротах "гірники" не дали.

65' Знову атака від Шахтаря. Матвієнко перевів м'яч на лівий фланг, Ракицький подав, Отаменді вибив м'яч головою, але прямо на ногу Алана Патріка, який закрутив м'яч у дальній кут, але не вистачило пару метрів.

64' Ракицький подавав у центр штрафного майданчика, але знову гості впевнено грають у захисті.

63' Заробляє Алан Патрік кутовий.

62' Перша заміна від Фонсект, замість Коваленка на полі з'явився Алан Патрік.

61' Небезпечний момент в Шахтаря. Ракицький виконав хорошу діагональ на Матвієнко, той з лівої ноги подав у район 11-метрової позначки, Мораес пробив головою, але неточно.

59' Жезус змістився в центр з лівого флангу і наважився пробити по воротах, але м'яч пролетів далеко від воріт.

57' Небезпечний момент в Ман Сіті. Сілва виконав подачу з лівого краю штрафного майданчика, Ракицький головою намагався вибити в сторону, але вийшло прямо на ногу Марезу, який вистрілив в ближній кут але обійшлося, м'яч пролетів в декількох сантиметрах від штанги.

55' Стандарт заробили гірники, але Ракицький виконав невдалу подачу в штрафний майданчик.

53' Матвієнко доводиться дуже непросто, але він знову впорався, перешкодивши Стерлінгу вийти один на один з воротарем.

52' Непогана атака вийшла у Шахтаря. Спочатку Фернандо скинув м'яч на Степаненко, але удар того був заблокований, а потім небезпечно прострілив Ісмаїлі, але Нем не зміг замкнути передачу.

51' Марез пробив з дальньої дистанції. Вийшло дуже потужно, м'яч пролетів поруч зі стійкою.

49' Ісмаїлі в підкаті дістав м'яч після удару Сілви! Відмінну поперечну передачу робив Жезус.

48' Фолить Сілва у штрафному майданчику суперника.

47' Ман Сіті продовжує контролювати м'яч, Шахтар не кваплячись пресенгує суперників.

46' Шахтар розпочинає другий там передачею з центра поля.

Перший тайм завершується, Шахтар показав, що команді досить важко грати без своїх лідерів, а тим більше проти топової команди, 2:0 досить закономірний рахунок.

45' Одну хвилину додає арбітр до першого тайму.

45' Контролюють м'яч гравці Ман Сіті, Шахтар не може заволодіти ініціативою.

44' Небезпечно пробивав Жесус, вирішив вдарити на техніку, але трохи не влучив у дальній кут воріт.

43' Ракицький виконав класний навіс з кута поля, але Матвієнко, перебуваючи на дальній штанзі, не зміг замкнути цю передачу!

41' Заробляє кутовий Шахтар на правому фланзі.

39' Фонсека кричить своїм підопічним, щоб ті йшли вперед, але не вдається Шахтарю створювати небезпеку біля воріт суперника.

38' Коваленко впав у штрафному майданчику суперника, але суддя показує підніматися.

37' Продовжує контролювати м'яч Манчестер Сіті, нічого не вдається зробити Шахтарю.

35' Гол! Ман Сіті подвоює первагу. Подача з кутового, м'яч перелетів двох гравців Шахтаря і Ляпорт спокійно пробив у дальній кут від голкіпера.

34' Менді пробивав з дальньої дистанції, П'ятов відбив м'яч на кутовий.

32' Продовжують городяни тримати м'яч, але набагато активніше діють гірники в пресингу.

30' Гол. Відркиває рахунок у матчі Манчестер Сіті. Менді віддав на Жесуса, той пробив по воротах, але влучив у ногу Степаненку, після цього рикошету м'яч відлетів до Сілви, який спокійно пробив у дальній кут воріт.

28' Знову гольовий момент в Манчестер Сіті, подавав Марез на Давіда Сілву, той вдарив з льоту, але влучив у сітйку, Жесус намагався добити, але пробив дуже не точно.

27' Ще один момент, і знову в центрі уваги Ріяд Марез! Захисники залишили його одного, він отримав м'яч з лівого флангу і пробивав з 12-ти метрів, але влучив у спину Ракицького!

26' Другий поспіль кутовий заробляє Шахтар, але поки що гості вдало відбиваються від подач "гірників".

24' Швидка контратака вдалася "городянам": Марез пробив в дальній кут з лінії штрафної, але м'яч пролетів поруч зі штангою!

23' Подача на ближню стійку від Ракицького, але гравці Ман Сіті винесли м'яч подалі і розпочали свою контратаку.

22' Кутовий заробляє Шахтар.

20' Шахтар зробив спробу атаки. Ісмаїлі йшов лівим флангом, але пройти Стоунса йому не вдалося, захисник поставив корпус і дав м'ячу вийти за лицьову.

18' Стоунс штовхнув у спину Ісмаїлі в боротьбі за верховий м'яч, штрафний для господарів.

16' Кевін Де Брейне небезпечно прострілював справа, в район 11-метрової позначки, але Жезус виявився в офсайді.

14' "Гірники" втратили м'яч в центрі поля, "городяни" організували швидку атаку, Кевін Де Брейне зіграв на Сілву, а той видав пас на Жезуса, але П'ятов врятував команду, прийнявши удар на себе.

12' Манчестер Сіті йшов в атаку лівим флангом, але передача на Жезуса була зайвою, адже бразилець перебував у положенні "поза грою".

10' Закид в центр штрафного майданчика від Мареза, Кривцов головою вибив м'яч в поле.

8' Прострілювали з лівого флангу гравці Манчестер Сіті, але Кривцов перевів м'яч на кутовий.

6' Контролюють гру, не вдається Шахтарю зачепитися за м'яч.

4' П'ятов забрав м'яч у руки після небезпечного прострілу де Брюйне з правого краю штрафного майданчика, не обійшлося і без невеликого рикошету.

3' Розпасувалися Менді та Сілва на лівому фланзі, підскочив м'яч угору і намагався іспанець пробити через себе, але трохи вище воріт полетів снаряд.

2' Тримають м'яч гості, Шахтар намагається активно пресенгувати.

1' Ман Сіті розігрують м'яч з центра поля.

Команди виходять на поле, лунає гімн Ліги Чемпіонів.

Нагадаємо, юнацькі команди Шахтаря та Манчестер Сіті розписали мирову.

Стали відомі склади команд на матч.

Сьогодні, 23-го жовтня Шахтар зіграє проти Манчестер Сіті в рамках 3-го туру Ліги Чемпіонів.

Початок матчу - 22:00.

Нагадаємо, що гра пройде в Харкові на ОСК Металіст.

Чемпіон проведе для трансляцію поєдинку, починаючи з 21:45.

Джерело - Чемпіон.