ФК Львів висловив претензії арбітру за вилучення їх бомбардира

ФК Львів звернувся до Комітету арбітрів Федерації футболу України з проханням дати оцінку роботі арбітра Костянтина Труханова в матчі проти Арсеналу.

Йдеться про дві жовті картки, які він показав нападнику львівської команди Бруно Дуарте, які переросли в червону картку.

На думку клубу, в обох випадках бразилець не порушував правила, тому санкції з боку арбітра — необґрунтовані.

Львів також просить розглянути можливість участі 22-річного футболіста в матчі 13-го туру Прем'єр-ліги проти Динамо.

Цього сезону Бруно — кращий бомбардир команди. У його активі шість голів у 12 матчах УПЛ.

Нагадаємо, колишній тренер київського Динамо очолив Спартак.

Джерело - Спортарена.