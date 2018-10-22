Суперник збірної України в Лізі націй знайшов нового тренера

49-річний чеський фахівець Павел Гапал став головним тренером збірної Словаччини, яка є суперником національної команди України в груповому турнірі Ліги націй.

Про це на прес-конференції в Братиславі повідомив президент Словацького футбольного союзу Ян Ковачик.

Чеський фахівець протягом трьох років (2015—2018) тренував молодіжну збірну Словаччини. Також у його послужному списку є празька Спарта, Млада-Болеслав, Банік та Опава. Керував Гапал і словацькими клубами — Сеницею, Жиліною та Нітрою.

Нагадаємо, наступного дня після поєдинку Ліги націй із Чехією (1:2) зі своєї посади пішов наставник збірної Словаччини Ян Козак.

Джерело - ФФУ.