На матч Ліги Європи Динамо - Ренн призначили не фартового для України арбітра

Стала відома бригада арбітрів, яку УЄФА призначив на матч 3-го туру групи К Ліги Європи між Ренном і Дінамо.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Призначення головним рефері отримав 39-річний Тамаш Богнар. Йому допомагатимуть: Балаж Бузаш і Петер Кобор. 4-й арбітр - Теодорос Георгіу. Додаткові асистенти: Адам Фаркаш і Петер Солімоши. Вся суддівська бригада з Угорщини.

Суддівський спостерігач: Маріан Ружбански зі Словаччини. Делагати УЄФА Мирослав Рижка з Польщі.

Богнар міжнародні поєдинки судить з 2009 року. З українцями зустрічався тричі. У 2015 році працював на матчі Україна U-19 - Австрія U-19 (2:2); через рік - на грі Зоря - МЮ (0:2); нарешті, рік тому судив зустріч БАТЕ - Олександрія (1:1).

Нагадаємо, що матч Ренн - Динамо відбудеться у четвер, 25 жовтня. Початок зустрічі о 22.00.

У 12-му турі УПЛ Динамо перемогло у гостях Ворсклу з рахунком 1:0.

Колишній гравець київського Динамо отримав розрив ахіллового сухожилля в матчі чемпіонату Англії з Тоттенгемом.

Джерело - uefa.