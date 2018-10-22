Колишній захисник Динамо достроково привів Шериф до чемпіонського титулу

Колишній захисник Динамо Горан Саблич, який на даний момент тренує Шериф, привів клуб до перемоги в чемпіонаті Молдови.

У 24-му турі Шериф зіграв внічию з Мілс. Таким чином, команда стала недосяжною для конкурентів за 4 матчі до кінця сезону.

Шериф взяв золото чемпіонату в четверте поспіль і в 17-й раз в історії.

Саблич виступав за Динамо з 2002-го по 2010-й роки.

Нагадаємо, колишній гравець київського Динамо отримав розрив ахіллового сухожилля в матчі чемпіонату Англії з Тоттенгемом.

А колишній тренер киян очолив Спартак.

Джерело - Чемпіон.