Колишній захисник Динамо достроково привів Шериф до чемпіонського титулу

Колишній захисник Динамо Горан Саблич, який на даний момент тренує Шериф, привів клуб до перемоги в чемпіонаті Молдови.
У 24-му турі Шериф зіграв внічию з Мілс. Таким чином, команда стала недосяжною для конкурентів за 4 матчі до кінця сезону.
Шериф взяв золото чемпіонату в четверте поспіль і в 17-й раз в історії.
Саблич виступав за Динамо з 2002-го по 2010-й роки.
Нагадаємо, колишній гравець київського Динамо отримав розрив ахіллового сухожилля в матчі чемпіонату Англії з Тоттенгемом.
А колишній тренер киян очолив Спартак.
Джерело - Чемпіон.