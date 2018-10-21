Евертон покарав Крістал Пелас за нереалізований пенальті

У 9-му турі чемпіонату Англії Евретон на останніх хвилинах вирвав перемогу у Крістал Пелас.
Крістал Пелас міг вийти вперед на 59-й хвилині, але Лука Міловоєвич не зміг переграти голкіпера з пенальті.
Евертон покарав суперника наприкінці матчу, коли забили Домінік Кальверт-Льюїн та Дженко Тосун.
Евертон переміг 2:0, набрав 15 очок та займає восьме місце. Крістал Пелас з 7 пунктами йде 15-м.
Чемпіонат Англії, АПЛ
9-й тур
21 жовтня
Евертон - Крістал Пелас 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 82 Кальверт-Льюїн, 2:0 - 89 Тосун
Нереалізований пенальті: 59 Міловоєвич (Крістал Пелас)
Нагадаємо, Андрій Ярмоленко у матчі 9-го туру АПЛ зазнав важкої травми.
У іншій грі 9-го туру Челсі врятувався від поразки від Манчестер Юнайтед.
Джерело - Чемпіон.