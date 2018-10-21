Евертон покарав Крістал Пелас за нереалізований пенальті

У 9-му турі чемпіонату Англії Евретон на останніх хвилинах вирвав перемогу у Крістал Пелас.

Крістал Пелас міг вийти вперед на 59-й хвилині, але Лука Міловоєвич не зміг переграти голкіпера з пенальті.

Евертон покарав суперника наприкінці матчу, коли забили Домінік Кальверт-Льюїн та Дженко Тосун.

Евертон переміг 2:0, набрав 15 очок та займає восьме місце. Крістал Пелас з 7 пунктами йде 15-м.

Чемпіонат Англії, АПЛ

9-й тур

21 жовтня

Евертон - Крістал Пелас 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 82 Кальверт-Льюїн, 2:0 - 89 Тосун

Нереалізований пенальті: 59 Міловоєвич (Крістал Пелас)

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко у матчі 9-го туру АПЛ зазнав важкої травми.

У іншій грі 9-го туру Челсі врятувався від поразки від Манчестер Юнайтед.

Джерело - Чемпіон.