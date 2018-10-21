Суперник Динамо втратив очки у чемпіонаті Франції

У 10-му турі чемпіонату Франції суперник Динамо у Лізі Європи - Ренн, зіграв унічию із Сент-Етьєном.
Ренн зіграв із Сент-Етьєном внічию 1:1, набрав 12 очок та залишився на 11-му місці.
Чемпіонат Франції, Ліга 1
10-й тур
21 жовтня
Сент-Етьєн - Ренн 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 4 Хазрі (з пенальті), 1:1 - 34 Сарр
Матч між Динамо та Ренном у 3-му турі Ліги Європи відбудеться 25 жовтня.
У матчі проти Ренна, київському Динамо не допоможе Артем Бєсєдін, який щойно відновився після травми.
У 12-му турі чемпіонату України, Динамо перемогло у гостях Ворсклу.
Джерело - Чемпіон.