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Шальке Коноплянки поступився вдома Вердеру. Інші матчі 8-го туру Бундесліги

Сьогодні 18:36 241 0
Шальке Коноплянки поступився вдома Вердеру. Інші матчі 8-го туру Бундесліги

Шальке за який грає Євген Коноплянка програв Вердеру в домашньому матчі в рамках 8-го туру Бундесліги.

Шальке - Вердер 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 43 Еггештайн, 0:2 - 66 Еггештайн

Айнтрахт - Фортуна  7:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 20 Аллер, 2:0 - 26 Йович - 26, 3:0 - 34 Йович, 4:0 - 50 Аллер, 4:1 - 53 Лукебакіо, 5:1 - 55 Йович , 6:1 - 69 Йович, 7:1 - 72 Йович.

Аугсбург – РБ Лейпциг 0:0 (0:0, 0:0)

Штутгарт - Борусія Д 0:4 (0:3, 0:1)

Голи: 0: 1 - 3 Санчо, 0: 2 - 23 Ройс, 0: 3 - 25 Пако Алькасер, 0: 4 - 85 Філіп.

Байєр – Ганновер 2:2 (1:1, 1:1)

Голи: 0:1 - 25 Муслія, 1:1 - 34 Бендер, 1:2 - 54 Тревізан, 2:2 - 90 Бельарабі

Вольфсбург – Бавария 1:3 (0:1, 1:2)

Голи: 0:1 - 30 Левандовскі, 0:2 - 48 Левандовскі, 1:2 - 63 Вегорст, 1:3 - 72 Хамес

Нюрнберг – ГоффенГайм 1:3 (1:0, 0:3)

Голи: 1: 0 - 18, пенальті Беренс, 1: 1 - 50 Нелсон, 1: 2 - 57 Нелсон, 1: 3 - 67 Салаї

Джерело - Чемпіон.

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