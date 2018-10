Шальке Коноплянки поступився вдома Вердеру. Інші матчі 8-го туру Бундесліги

Шальке за який грає Євген Коноплянка програв Вердеру в домашньому матчі в рамках 8-го туру Бундесліги.

Шальке - Вердер 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 43 Еггештайн, 0:2 - 66 Еггештайн

2️⃣ goals for Eggestein

2️⃣ goals for Werder

2️⃣nd place for Werder #Bundesliga #S04SVW pic.twitter.com/ZndhNgLzc6