Антунеш допоміг Хетафе дотиснути Райо Вальєкано в дев'ятому турі Ла-Ліги

В матчі 9 туру Ла-Ліги Хетафе дотиснув Райо Вальєкано в другому таймі.

Спочатку відзначився Фульк'є з передачі екс-динамівця Антунеша, а за 5 хвилин Акієме зрізав м'яч у власні ворота. Райо один м'яч відіграв зусиллями Де Томаса , однак на більше в них не вистачило часу.

Чемпіонат Іспанії Ла-Ліга

9 тур

21 жовтня

Райо Вальєкано – Хетафе 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 63 Фульк'є, 0:2 - 68 Акієме, (аг), 1:2 - 73 Де Томас.

Нагадаємо, Барселона перемогла Севілью у матчі лідерів Прімери.

Також, у матчі 9-го туру чемпіонату Іспанії Реал програв Леванте.

Джерело - Чемпіон.