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Президент Олімпіка розповів як діляться гроші від Шахтаря та Динамо

Сьогодні 15:15 315 0
Президент Олімпіка розповів як діляться гроші від Шахтаря та Динамо

Гроші від стимулювання Динамо та Шахтарем гравці Олімпіка ділять самостійно.

Про це сказав президент Олімпіка Владислав Гельзін.

"Гроші від стимулювання залишаються команді. Футболісти знають про кожну копійку в допомогу або від Шахтаря, або від Динамо. Все це озвучується. Суми? За нічию трохи менше, за перемогу трохи більше. Ділить гроші капітан. Гравці збираються і ділять. Це їх премія, я в це практично не вникаю", – сказав Гельзін.

Була інформація, що Олімпік може переїхати в Білу Церкву.

Нагадаємо, відомий журналіст висловили думку, чому Олімпік не переїжджає в інше місто.

Джерело - football24.

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