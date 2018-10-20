Челсі - Манчестер Юнайтед: стартові склади команд

Стали відомі стартові склади команд на центральний матч 9-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Матч Челсі – Манчестер Юнайтед розпочнеться о 14:30 за київським часом.
Англійська Прем'єр-Ліга
12-й тур
20 жовтня
14:30
Челсі - Манчестер Юнайтед
Челсі: Кепа, Аспілікуета (К), Рюдігер, Давід Луїс, Алонсо, Жоржиньйо, Ковачич, Канте, Вілліан, Мората, Азар
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Янг (К), Смоллінг, Лінделеф, Шоу, Мата, Матич, Погба, Решфорд, Лукаку, Марсьаль
Нагадаємо, цього вікенду відбудеться одразу декілька топових матчів.
Була інформація, Моурінью не буде святкувати перемогу над Челсі.
Джерело - Чемпіон.