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Челсі - Манчестер Юнайтед: стартові склади команд

Стали відомі стартові склади команд на центральний матч 9-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Матч Челсі – Манчестер Юнайтед розпочнеться о 14:30 за київським часом. 

Англійська Прем'єр-Ліга

12-й тур

20 жовтня

14:30

Трансляція - Футбол 1

Челсі - Манчестер Юнайтед

Челсі: Кепа, Аспілікуета (К), Рюдігер, Давід Луїс, Алонсо, Жоржиньйо, Ковачич, Канте, Вілліан, Мората, Азар

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Янг (К), Смоллінг, Лінделеф, Шоу, Мата, Матич, Погба, Решфорд, Лукаку, Марсьаль

Нагадаємо, цього вікенду відбудеться одразу декілька топових матчів.

Була інформація, Моурінью не буде святкувати перемогу над Челсі.

Джерело - Чемпіон.

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