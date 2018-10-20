П'ятов отримав ювілейним тортом в обличчя. ВІДЕО

Гравці Шахтаря оригінально привітали Андрія П'ятова з ювілейним 400-м поєдинком за гірників.

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

Матч 12 туру УПЛ Шахтар – Десна став для голкіпера гірників Андрія П'ятова вже 400-м у складі донецького клубу.

Після завершення поєдинку, Андрій у роздягальні отримав у подарунок торт від партнерів по команді.

Втім, традиційного задування свічок не вийшло – одноклубники від щирого серця "заїхали" тортом просто у обличчя капітану.

Тортом в лицо! 🎂 Как команда поздравила Андрея Пятова с 400-м матчем за «Шахтер». pic.twitter.com/yrQep9dUmJ — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 19 жовтня 2018 р.

Джерело - twitter/FCShakhtar.