Збірна України вперше в історії зіграє у новій формі

Товариський матч проти збірної Туреччини, який відбудеться 20 листопада, збірна України вперше в своїй історії може зіграти в білому комплекті форми.

Про це сказав президент федерації футболу України Андрій Павелко.

За його словами з цього приводу зараз ведуться активні консультації з усіма відповідними сторонами. У тому числі і з виробником екіпіровки компанією Joma.

Нагадаємо, що поєдинок відбудеться в Дніпрі на Дніпро-Арені.

Була інформація, квитки на матч Ліги націй Словаччина - Україна уже надійшли в продаж.

Раніше, Україна переграла Чехію і гарантувала собі перше місце в Лізі націй.

Джерело - ua-football.