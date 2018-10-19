Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка Короля

Чинний чемпіон, каталонська Барселона поїде в гості до Культураль Леонеси, яка представляє третій дивізіон країни. Мелілья прийме вдома Реал, а мадридський Атлетіко вирушить до Каталонії на поєдинок із представником Терцери Сант-Андреу.
Результати жеребкування 1/16 Кубка Короля:
Культураль Леонеса – Барселона
Ебро – Валенсія
Сант-Андреу – Атлетіко (Мадрид)
Мелілья – Реал (Мадрид)
Вільяновенсе – Севілья
Расінг – Бетіс
Альмерія – Вільярреал
Мальорка – Вальядолід
Кадіс – Еспаньйол
Кордоба – Хетафе
Спортінг (Хіхон) – Ейбар
Луґо – Леванте
Атлетік (Більбао) – Уеска
Алавес – Жирона
Леганес – Райо Вальєкано
Сельта – Реал Сосьєдад
Нагадаємо, лідер Реала був проти переходу Луніна.
Також, Реал поставив Леганесу жорсткі умови, щодо оренди Луніна.
Джерело - .sport.es/es/.