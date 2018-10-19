Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка Короля

Чинний чемпіон, каталонська Барселона поїде в гості до Культураль Леонеси, яка представляє третій дивізіон країни. Мелілья прийме вдома Реал, а мадридський Атлетіко вирушить до Каталонії на поєдинок із представником Терцери Сант-Андреу.

Результати жеребкування 1/16 Кубка Короля:

Культураль Леонеса – Барселона

Ебро – Валенсія

Сант-Андреу – Атлетіко (Мадрид)

Мелілья – Реал (Мадрид)

Вільяновенсе – Севілья

Расінг – Бетіс

Альмерія – Вільярреал

Мальорка – Вальядолід

Кадіс – Еспаньйол

Кордоба – Хетафе

Спортінг (Хіхон) – Ейбар

Луґо – Леванте

Атлетік (Більбао) – Уеска

Алавес – Жирона

Леганес – Райо Вальєкано

Сельта – Реал Сосьєдад

Нагадаємо, лідер Реала був проти переходу Луніна.

Також, Реал поставив Леганесу жорсткі умови, щодо оренди Луніна.

Джерело - .sport.es/es/.